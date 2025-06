Rússia adverte que EUA não apoiem Israel militarmente contra Irã

Em outro pronunciamento, o chefe do serviço de inteligência estrangeira da Rússia (SVR), Sergei Naryshkin, declarou que o conflito entre Irã e Israel atingiu um ponto crítico.

A tensão se intensificou após o governo israelense lançar, na última sexta-feira (13), bombardeios contra alvos nucleares iranianos, atingindo cientistas e comandantes militares. Moscou classificou o ataque como ilegal e sem provocação. Em resposta, o Irã disparou mísseis e drones contra cidades israelenses.

Nos Estados Unidos, fontes próximas ao governo afirmam que o presidente Donald Trump avalia diferentes caminhos, incluindo a possibilidade de ataques conjuntos com Israel contra instalações nucleares iranianas. Em publicação nas redes sociais, Trump chegou a insinuar a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, mas recuou: “Não vamos eliminá-lo (matar!), pelo menos por enquanto”.