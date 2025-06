Whatsapp exibirá propagandas em nova atualização; veja o que muda

Segundo a empresa, a aba Atualizações, que hoje é acessada por cerca de 1,5 bilhão de pessoas por dia no mundo, será o espaço exclusivo para essas iniciativas comerciais. A proposta é permitir que marcas, organizações e criadores ganhem visibilidade e monetizem seus conteúdos sem interferir nas conversas pessoais, que continuam criptografadas de ponta a ponta.

O WhatsApp anunciou nessa segunda-feira (16) a chegada de novos recursos voltados para negócios e criadores de conteúdo dentro da aba Atualizações, que concentra os Canais e os Status. As novidades incluem assinaturas pagas para canais, promoção de canais no diretório da plataforma e anúncios integrados aos Status.

Canais promovidos: será possível destacar canais no diretório do WhatsApp, facilitando a descoberta de novos conteúdos relevantes com base nos interesses do usuário.

Anúncios em Status: empresas poderão exibir anúncios no formato de Status, permitindo que o usuário descubra produtos e inicie conversas diretamente com a marca.

Essas mudanças, segundo o WhatsApp, foram desenvolvidas com foco na privacidade. Informações como cidade, idioma, canais seguidos e interações com anúncios serão usadas para personalizar a experiência, mas mensagens, ligações e grupos não serão monitorados para fins publicitários, e o número de telefone não será compartilhado com anunciantes.