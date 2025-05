WhatsApp não funcionará em iPhones antigos; cheque seu modelo

Usuários de iPhones antigos devem ficar atentos: o WhatsApp deixará de funcionar em dispositivos com versões anteriores ao iOS 15.1 a partir de segunda-feira (5). A medida, confirmada por meio da atualização beta 25.2.10.72 do aplicativo, impactará tanto o WhatsApp tradicional quanto a versão Business.

Modelos como iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que não suportam a atualização para o iOS 15.1, estão entre os mais afetados. Para quem utiliza um desses aparelhos, a recomendação é verificar a versão atual do sistema acessando Ajustes > Geral > Sobre. Caso o iOS seja inferior à versão exigida, será necessário atualizar o sistema, se possível, ou considerar a troca do dispositivo.