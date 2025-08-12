Polícia mata homem que fazia ex-namorada refém em São Paulo

Um homem de 33 anos foi morto em ação do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar) no início da tarde desta terça-feira (12) na alameda dos Jequitibás, em Parelheiros, extremo da zona sul de São Paulo, quando ele mantinha a ex-namorada refém dentro da casa dela por mais de quatro horas.

Segundo a PM, o agressor feriu a mulher com uma faca no pescoço, nos braços e nas costas, e também se machucou com a mesma arma. Após horas tentando convencê-lo a se entregar, os policiais resolveram invadir a casa quando a vítima levou uma facada no pescoço. Naquele momento, os policiais do Gate atiraram.

A vítima, uma estudante de farmácia de 21 anos, foi levada por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto-socorro do Hospital de Parelheiros em estado grave, mas, de acordo com a família, não corre risco de morte.