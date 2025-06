Ônibus tomba em canal e faz mais de 30 vítimas; VÍDEO

"Foram registradas 33 vítimas, sendo 28 leves e 5 com ferimentos moderados. Todas receberam atendimento no local e 29 foram encaminhadas para unidades hospitalares, incluindo o Hospital Estadual Getúlio Vargas, o Municipal Miguel Couto, o Hospital Municipal Salgado Filho, o Hospital Municipal Lourenço Jorge e o Hospital Municipal Albert Schweitzer", disse a corporação em nota.

Um ônibus caiu em um canal na manhã desta terça-feira (17), na pista lateral da avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas ficaram feridas.

Ao todo, 12 viaturas dos bombeiros participaram do resgate, incluindo ambulâncias e veículos de resgate.

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) informou que a via foi interditada, com retenções no trânsito da região.

Imagens feitas pelo COR mostram o ônibus tombado em um canal fluvial da região, com pessoas sentadas no meio-fio da via.