Ônibus com 70 passageiros é sequestrado na avenida Brasil

"Eu saio 5h da manhã de casa, deixei três crianças. Eu orei muito para o motorista ficar calmo. A gente não sabia que a arma era de mentira, a gente sempre acha que é de verdade", disse passageira de ônibus sequestrado no Rio.

A Polícia percebeu movimentação e começou a acompanhar o ônibus. O motorista disse que algum dos passageiros que pularam do coletivo podem ter alertado às autoridades. "Vi a viatura atrás, pensei que se eu parasse ia acontecer um massacre. Falei para ele [ladrão] que no final do túnel tinha uma viela. 'Eu paro e tu pula'. Eu só queria tirar ele de dentro do carro", contou o motorista. "A polícia também manteve a tranquilidade. Não tentaram me fechar, não forçaram nada. Só foram seguindo".

O ladrão pulou do ônibus, mas foi perseguido e preso pelos policiais militares. Em nota, a PM diz que o homem foi interceptado durante uma ação de cerco tática na avenida General Justos, perto do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. Uma réplica de arma de fogo foi apreendida.