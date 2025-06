Onda de frio em SP tem data para acabar; saiba quando

Uma massa de ar polar provocou queda acentuada nas temperaturas em todo o estado de São Paulo na última semana, com registros abaixo dos 10°C em várias regiões. Em Campos do Jordão, na madrugada desta quinta-feira (12), os termômetros marcaram apenas 2,7°C, o menor valor do ano até agora na cidade serrana.

De acordo com o Climatempo, a partir desta semana, os modelos meteorológicos preveem alívio. O sol voltou a aparecer com mais intensidade e as temperaturas começaram a subir gradualmente na segunda-feira (16). Máximas podem atingir até 24°C, com mínimas variando entre 13°C e 17°C.