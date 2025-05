Neve no sul? O que esperar de onda polar no país

O alerta para temporais se concentra principalmente nas regiões oeste, centro e campanha gaúcha. Em Porto Alegre e outras áreas do estado, são esperadas pancadas moderadas a fortes. O Cemaden emitiu alerta para risco de enchentes em cidades como Uruguaiana, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.

O Sul do Brasil volta a ter risco de temporais nesta segunda-feira (26), com destaque para o Rio Grande do Sul, onde um sistema de baixa pressão pode provocar chuvas fortes, ventania e raios. Segundo a Climatempo, esse cenário antecede a chegada de uma intensa massa de ar polar, prevista para avançar a partir de terça-feira (27), trazendo o primeiro grande frio do ano ao país.

Enquanto isso, o Centro-Oeste e o Sudeste seguem com tempo seco, calor e umidade baixa. Apenas o litoral do Espírito Santo pode registrar pancadas de chuva. No Nordeste, a faixa litorânea terá instabilidade, com previsão de chuva forte principalmente na Bahia, Sergipe e Alagoas.

A partir de terça, o avanço da frente fria trará uma acentuada queda de temperatura, inicialmente no Sul, com possibilidade de geadas e até neve nas áreas serranas. A friagem também poderá atingir estados do Norte, como Rondônia e Acre. A previsão inclui ainda mínimas negativas no Sul, com marcas entre -3ºC e -5ºC nas regiões mais altas.

Segundo a MetSul, há chance de formação de um ciclone extratropical na quinta-feira (29), no Atlântico, ao largo da costa gaúcha, com possibilidade de ventos de até 100 km/h e risco de ressaca no litoral Sul e Sudeste.