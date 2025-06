Tutor de pitbull que atacou crianças assume danos ao carro; VÍDEO

No domingo (15), no bairro Santo Antônio em Jaboticabal, interior de SP, um grupo de seis crianças e adolescentes precisou subir sobre o teto dum carro estacionado para tentar escapar do ataque de um pitbull. Segundo familiares, pelo menos uma das crianças foi mordida, uma menina, e hospitalizada.

O tutor do animal assumiu a responsabilidade pelos danos ao automóvel, que foi arranhado e amassado durante a tentativa de fuga, informou a Prefeitura de Jaboticabal ao Metrópoles.