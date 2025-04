Pitbull encontra e mata bebê escondido dentro de guarda-roupa

Um bebê de três meses morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull na casa da cuidadora, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (14).

Leia mais: Menino de 9 anos leva mais de 200 pontos após ataque de pitbull

Segundo informações do Diário de Pernambuco, a mulher, que também era tutora do animal, estava com o bebê no colo quando foi surpreendida pelo ataque. Na tentativa desesperada de salvar a criança, ela a colocou dentro de um guarda-roupa. No entanto, o cachorro conseguiu abrir a porta do móvel e feriu gravemente o bebê.