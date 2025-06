Irã promete retaliação com toda força e acusa EUA de cumplicidade

O governo do Irã classificou como uma "declaração de guerra" os bombardeios realizados por Israel nesta sexta-feira (13) contra instalações nucleares e alvos militares em território iraniano. A ofensiva, que matou dois dos principais comandantes do país, provocou uma escalada imediata nas tensões no Oriente Médio e levou Teerã a prometer retaliação com "toda a força".

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o ataque representa uma violação da Carta da ONU e acusou diretamente os Estados Unidos de estarem por trás da ação. Segundo o Irã, Washington será responsabilizado pelas "graves consequências" da investida.