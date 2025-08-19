Casal é atingido por veículo dentro de lanchonete; VÍDEO

Nina Unrated e Patrick Blackwood foram atingidos por uma SUV enquanto comiam em uma lanchonete em Houston, nos Estados Unidos. Eles, que são criadores de conteúdo, gravavam um vídeo de avaliação de comida no momento em que o veículo "entrou" na lanchonete. Nina e Patrick descreveram o ocorrido como "experiência de quase morte".

Eles estavam sentados em uma mesa na janela em um restaurante. O casal tinha diversos pratos na mesa e provava um hambúrguer, quando de repente o carro colidiu contra eles. O vídeo do momento viralizou já tem mais de 4 milhões de visualizações nas redes sociais.

"Estou imensamente grata por estar viva depois que uma SUV atravessou a parede de vidro e destruiu tudo enquanto Patrick e eu gravávamos um programa de comida. O carro veio do nada e bateu diretamente em nós no exato momento em que eu mordia um delicioso sanduíche de salmão. Do nada. Mas sobrevivemos. Essa poderia ter sido nossa última refeição", afirmou Nina em publicação nas redes sociais.