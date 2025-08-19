PMs divulgam foto comendo marmita em pé na rua e são punidos

Três policiais militares foram punidos entre 10 e 15 dias de permanência disciplinar (não podem deixar a unidade em que estão lotados durante o período, mas não ficam em celas) pela Corregedoria da Polícia Militar, após uma foto em que eles faziam uma refeição na rua e em pé ser divulgada nas redes sociais.

O caso ocorreu em 26 dezembro de 2019, mas a decisão sobre a penalidade foi publicada em Diário Oficial no último dia 8.

Em nota encaminhada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), a Corregedoria da Polícia Militar declarou que "o processo que os agentes responderam foi instaurado após os envolvidos desrespeitarem uma ordem de superior hierárquico".