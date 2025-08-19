19 de agosto de 2025
MISTÉRIO

Avião do governo dos EUA sem identificação chega ao Brasil

Aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, usado frequentemente em operações especiais do governo norte-americano, chegou nesta tarde em Porto Alegre

Um avião da Força Aérea dos Estados Unidos, usado frequentemente em operações especiais do governo norte-americano, pousou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 17h13 desta terça-feira (19/8), sem identificação. O Boeing C-32B, modelo modificado do 757-200, com matrícula 00-9001, deixou os EUA na segunda-feira (18/8), a partir de uma base militar em Nova Jérsei.

Antes de chegar ao território brasileiro, o avião ainda passou pela Flórida e Porto Rico. O avião teria como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo o jornal O Globo.

Segundo informações do governo norte-americano ao Metrópoles, o avião está ligado ao 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana (USAF), responsável por missões de transporte ligadas ao Departamento de Estado do país, como viagens de diplomatas, militares e agentes de inteligência da CIA.

Conhecido como “Gatekeeper” (“Porteiro”), o C-32B é uma aeronave equipada com tecnologia avançada em comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, garantindo agilidade e autonomia para missões sigilosas em qualquer lugar do mundo.

Até o momento, não está claro qual o objetivo da viagem do 757-200 ao Brasil. A aeronave chegou em Porto Alegre sem identificação na parte externa.

