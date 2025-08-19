Empresário confessa ter matado gari após briga de trânsito em BH

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior confessou ter sido o autor do disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, disse a Polícia Civil de Minas Gerais nesta terça-feira (19).

O advogado Leonardo Salles, que fazia a defesa do suspeito, deixou de representá-lo. A reportagem não localizou o novo responsável pela defesa. O caso aconteceu em Belo Horizonte.

Na última sexta (15), a polícia confirmou que a arma utilizada para atirar no gari é de uso pessoal da delegada Ana Paula Balbino Nogueira, mulher de Renê.