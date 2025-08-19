Polícia apura maus-tratos contra cavalo que teve patas cortadas

A Polícia Civil de São Paulo apura uma denúncia de maus-tratos a um cavalo que teve as quatro patas cortadas no último sábado (16) em Bananal, no interior do estado. O animal morreu após o incidente.

Um homem de 21 anos é investigado por abuso contra o animal. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, ele e uma testemunha prestaram depoimento em uma delegacia nesta segunda-feira (18) (18) e foram liberados.

Até o momento, ninguém foi preso. Ainda segundo a SSP, as investigações continuam, "visando o devido esclarecimento dos fatos".