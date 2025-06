Astro do TikTok é detido nos EUA e deportado; VÍDEO

O influenciador Khaby Lame, maior estrela do TikTok no mundo com mais de 162 milhões de seguidores, foi detido por autoridades de imigração dos Estados Unidos após ultrapassar o tempo de permanência permitido por seu visto. A informação foi confirmada neste sábado (8) pela Agência de Imigração e Alfândega (ICE).

Segundo comunicado oficial, o italiano de 25 anos foi interceptado na última sexta-feira (6) no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, Nevada. Khaby, cujo nome completo é Seringe Khabane Lame, havia entrado nos EUA no dia 30 de abril e não respeitou as condições do visto.