Irã acusa Trump islamofobia por veto a estrangeiros de 12 países

Quando estava no primeiro mandato, Trump proibiu a entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, uma das suas medidas mais controversas e que foi revogada por Joe Biden em 2021. Na época, o democrata chamou a proibição de "uma mancha na consciência nacional" dos EUA.

No texto do decreto desta quarta, Trump fez menção à proibição de seu primeiro mandato, que ficou conhecido como "veto a muçulmanos". "Na época, a medida foi bem-sucedida em impedir a entrada de ameaças no nosso país, e a Suprema Corte manteve ela de pé", diz o presidente.

Desta vez, os países não tem em comum a religião da maioria de seus habitantes, mas sim altas taxas de permanência nos EUA após o fim do período de visto, como o texto da medida deixa claro. Alguns, como o Irã e o Iêmen, são citados como países que "colaboram com o terrorismo", e outros, como Líbia e Haiti, que não têm "autoridade central capaz de monitorar devidamente seus cidadãos".