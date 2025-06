Petrobras reduz 5,6% no preço da gasolina para distribuidoras

A gasolina tipo A é o combustível puro entregue pelas refinarias, que posteriormente é misturado com 27% de etanol anidro, resultando na gasolina C, comercializada nos postos.

A Petrobras informou que, a partir desta segunda-feira (2), o preço da gasolina tipo A vendida às distribuidoras será reduzido em 5,6%. Com o ajuste, o valor do litro passará de R$ 2,85 para R$ 2,68, uma queda de R$ 0,17.

De acordo com a Petrobras, a participação da companhia no preço final ao consumidor será de R$ 2,08 por litro, o que representa uma redução de R$ 0,12 no valor da gasolina C.

A estatal destacou que essa medida integra uma série de ações para tornar o combustível mais acessível à população. “Desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 por litro, uma queda de 7,3%. Considerando a inflação do período, essa redução equivale a R$ 0,60 por litro, ou 17,5%”, informou a empresa em nota.