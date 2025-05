Petrobras reduz R$0,16 no preço do diesel para distribuidoras

A Petrobras vai cortar novamente o valor do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta terça-feira (6), o preço do litro do diesel A será reduzido em R$ 0,16, passando a custar, em média, R$ 3,27.

Com a mistura obrigatória de 14% de biodiesel, o diesel B, que chega ao consumidor final, terá uma queda de R$ 0,14 por litro na parcela correspondente à estatal, fixando-se em R$ 2,81.