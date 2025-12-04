Joelma viveu um momento revoltante durante apresentação em Belém (PA), na noite de terça-feira (2). Enquanto cantava num festival, um fã tocou no glúteo da artista. Imediatamente, ela parou e deu uma bronca no rapaz, claramente indignada com a situação. O homem, no entanto, continuou filmando como se nada tivesse acontecido.
A cena viralizou nas redes e gerou críticas pesadas ao comportamento do fã. Admiradores de Joelma afirmaram que ela fez o certo ao se defender e cobraram respeito à cantora.
Aos 51 anos, Joelma tem falado sobre a vontade de diminuir o ritmo e aproveitar mais a vida pessoal, mas garante que os fãs a motivam a seguir nos palcos.
Joelma CONFRONTA homem que deu um tapa em sua bunda durante show. pic.twitter.com/g70T0zwY0w— POPTime (@siteptbr) December 3, 2025