Joelma viveu um momento revoltante durante apresentação em Belém (PA), na noite de terça-feira (2). Enquanto cantava num festival, um fã tocou no glúteo da artista. Imediatamente, ela parou e deu uma bronca no rapaz, claramente indignada com a situação. O homem, no entanto, continuou filmando como se nada tivesse acontecido.

A cena viralizou nas redes e gerou críticas pesadas ao comportamento do fã. Admiradores de Joelma afirmaram que ela fez o certo ao se defender e cobraram respeito à cantora.