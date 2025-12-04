04 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'MÃO BOBA'

Fã assedia Joelma durante show e cantora reage: Absurdo!; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais via Metrópoles
Admiradores de Joelma afirmaram que ela fez o certo ao se defender.
Admiradores de Joelma afirmaram que ela fez o certo ao se defender.

Joelma viveu um momento revoltante durante apresentação em Belém (PA), na noite de terça-feira (2). Enquanto cantava num festival, um fã tocou no glúteo da artista. Imediatamente, ela parou e deu uma bronca no rapaz, claramente indignada com a situação. O homem, no entanto, continuou filmando como se nada tivesse acontecido.

Leia mais: Religião, Havan e sequelas da Covid: Curiosidades de Joelma

A cena viralizou nas redes e gerou críticas pesadas ao comportamento do fã. Admiradores de Joelma afirmaram que ela fez o certo ao se defender e cobraram respeito à cantora.

Aos 51 anos, Joelma tem falado sobre a vontade de diminuir o ritmo e aproveitar mais a vida pessoal, mas garante que os fãs a motivam a seguir nos palcos.

Comentários

Comentários