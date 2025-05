Dilma Rousseff é anistiada e receberá indenização de R$100 mil

Desde 2023, Dilma comanda o Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como "Banco dos Brics", e mora na China.

A comissão é um órgão de assessoramento direto do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e é responsável por analisar os pedidos de reparação de perseguidos pela ditadura.

Além do pedido da ex-presidente, a pauta da sessão desta quinta-feira (22) tinha outros 95 requerimentos em análise. Acompanharam a sessão deputadas como Jandira Feghali (PC do B-RJ), Erika Kokay (PT-DF) e Maria do Rosário (PT-RS).