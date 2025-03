Dilma Rousseff é reconduzida à presidência do Banco do Brics

A ex-presidente Dilma Rousseff permanecerá no comando do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o Banco do Brics, por mais cinco anos. A decisão foi confirmada durante o Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim.

Inicialmente, o mandato de Dilma terminaria em julho deste ano, mas sua recondução garante a continuidade de sua gestão à frente da instituição financeira, que financia projetos nos países-membros. Segundo a própria ex-presidente, a reeleição ocorreu por unanimidade. A indicação de seu nome partiu do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Apesar da permanência no cargo, Dilma enfrenta críticas relacionadas à sua administração, incluindo acusações de assédio moral. Ela assumiu a presidência do banco em abril de 2023.