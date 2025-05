Lula concede à Janja máxima honraria por mérito cultural do país

A primeira-dama Janja da Silva foi agraciada nessa terça-feira (20) com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Cultural, a mais alta comenda da cultura brasileira. A condecoração foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há informação sobre quais são as contribuições de Janja à cultura nacional.

A Ordem do Mérito Cultural estava suspensa desde 2019, após decisão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora volta a ser concedida por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União.

“A retomada dessa condecoração é um gesto simbólico e necessário. Ela celebra aqueles que moldam nossa identidade cultural com talento e dedicação”, afirmou Margareth Menezes.

No grau máximo da ordem, a Grã-Cruz, Janja divide a homenagem com nomes como a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. O escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, também foi contemplado.