“Povo brasileiro não é palhaço”, diz advogado sobre Janja; VÍDEO

Durante manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (20), o advogado Jeffrey Chiquini voltou a criticar a primeira-dama Janja, e cobrou transparência do governo federal quanto aos gastos públicos com as viagens da socióloga. Chiquini é o mesmo advogado que defende o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, o 'kid-preto', um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento em tentativa de golpe de Estado.

A declaração é do mesmo dia em que a Primeira Turma do STF iniciou o julgamento sobre o recebimento da denúncia contra Azevedo e outros nove acusados de integrar o "núcleo 3" da suposta trama golpista. Apesar do foco do julgamento ser jurídico, o advogado aproveitou a presença da imprensa para ampliar suas críticas à conduta do Executivo.