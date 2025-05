Cessar-fogo tem relatos de violações horas após anúncio

Segundo ela, haviam sido registrados "vários ataques com mísseis de alta velocidade" contra bases aéreas nas horas anteriores, com danos limitados. Enquanto isso, o porta-voz do Exército paquistanês, Ahmed Sharif Chaudhry, também denunciava ataques de mísseis contra bases aéreas, embora todos tivessem sido interceptados, segundo ele. "Agora é só esperar a nossa resposta", continuou.

Antes do amanhecer, as hostilidades quase chegaram à capital do Paquistão, Islamabad, e a Rawalpindi, cidade a cerca de dez quilômetros de distância que abriga o quartel-general do Exército. Autoridades da região da Caxemira administrada pelo Paquistão relataram que 11 civis morreram durante a noite em bombardeios indianos.

Em Jammu, a segunda maior cidade da Caxemira controlada pela Índia, os locais correram para embarcar em um trem para evacuação. "Ouvimos explosões a noite toda", disse Karan Varma, um trabalhador de 41 anos, à agência de notícias AFP. "Não há escolha a não ser ir embora."