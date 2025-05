Conflito de décadas se intensifica após ataque aéreo; VÍDEO

A crise entre Índia e Paquistão atingiu um novo patamar nesta quarta-feira (7) com bombardeios indianos em território paquistanês, em resposta ao atentado que matou turistas hindus na Caxemira indiana no mês passado. Islamabad, capital do Paquistão, prometeu retaliação, elevando o temor de uma escalada entre os dois países, ambos com armas nucleares.

Segundo o governo indiano, os ataques aéreos atingiram nove alvos associados a grupos militantes islâmicos, como Jaish-e-Mohammed e Lashkar-e-Taiba, acusados de ligação com o atentado que matou 26 pessoas. As forças indianas afirmaram que os bombardeios foram conduzidos com precisão e evitaram áreas civis.