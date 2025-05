Tornado danifica mais de 200 casas após atingir cidade gaúcha

Leia mais : Aposentado mora no que sobrou da casa em bairro fantasma do RS

A cidade de Erval Grande (cerca de 420 km de Porto Alegre) foi atingida por um tornado nesta sexta-feira (9). Informação foi confirmada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Ao menos 55 famílias tiveram que ser realocadas, e mais de 200 residências sofreram estragos estruturais devido ao tornado. Segundo a Defesa Civil de Erval Grande, há ainda estradas obstruídas pela queda das árvores e cerca de 50 km de rede elétrica danificada.

Rajadas fortes foram causadas por encontro de frente fria e quente. Do Norte do país, vieram calor e umidade, enquanto uma frente fria estava posicionada sobre o Rio Grande do Sul, sobretudo próximo à fronteira com o Uruguai. Do Paraguai, havia ainda uma atuação de um sistema de baixa pressão.

Como resultado, esses sistemas ocasionaram temporais severos na região. Normalmente, são responsáveis por acumulados de chuva, além de rajadas intensas de vento e tem potencial de formação de trombas d'água e tornados.