Aposentado mora no que sobrou da casa em bairro fantasma do RS

De acordo com Sidnei, a ideia de fazer um parque no Navegantes é similar a um projeto em andamento no bairro Passo de Estrela, na cidade próxima de Cruzeiro do Sul.

Essa localidade também foi devastada pelo Taquari e agora atravessa um processo de limpeza para virar um parque linear memorial às margens do rio. O governador Eduardo Leite (PSDB) visitou a obra em Passo de Estrela em 22 de abril.

Conforme a Prefeitura de Arroio do Meio, o governo federal já destinou recursos para a construção do parque no bairro Navegantes, e agora o município busca um complemento de verba com a gestão estadual.