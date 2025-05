Ao ver pai sem leito, filho carrega sofá ao hospital; VÍDEO

Diante da falta de leitos no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), no sudeste do Pará, um homem decidiu levar um sofá de casa para acomodar o pai, internado após sofrer AVC. A cena foi registrada na quarta-feira (7) e viralizou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo gravado dentro da unidade de saúde.

As imagens mostram uma cadeira enferrujada e desgastada que, segundo o acompanhante, era usada para acomodar pacientes. Revoltado com a situação e afirmando que o pai não tinha onde ficar dignamente, o homem aparece carregando um sofá até a sala de atendimento, onde o idoso aguardou atendimento.