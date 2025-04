Familiares de pacientes derrubam porta de PS; VÍDEO

Segundo relatos de profissionais do hospital, a situação começou quando uma mulher, indignada com a longa espera por atendimento para crianças, começou a chutar a porta de aço da entrada e incentivou outros acompanhantes a fazerem o mesmo. Na sequência, algumas pessoas tentaram invadir a área de emergência, mas foram contidas por vigilantes.

Famílias que aguardavam atendimento no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), no sábado (5), se revoltaram com a demora e derrubaram uma das portas de acesso ao pronto-socorro da unidade. A confusão terminou com três pessoas encaminhadas à delegacia.

A Polícia Militar foi acionada e levou três envolvidos para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF classificou o episódio como “grave perturbação à ordem” e afirmou que a mulher invadiu a área interna agressivamente, danificou patrimônio público e filmou crianças internadas.

O Hmib operava em bandeira vermelha, com ocupação de 131% e apenas três médicos de plantão no momento do tumulto. Segundo a secretaria, a superlotação é consequência do aumento de casos respiratórios comuns neste período do ano. A pasta informou que novas contratações estão em andamento para reforçar as equipes de neonatologia e pediatria.