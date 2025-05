Veja 12 entidades apontadas como núcleo da fraude do INSS

As 12 associações consideradas como "o núcleo do esquema de fraudes" no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pela AGU (Advocacia-Geral da União) são alvo de uma ação cautelar do órgão pedindo o bloqueio imediato de bens, no valor total de R$ 2,56 bilhões, com base na lei anticorrupção.

Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, foram identificados dois grupos entre as 12 entidades investigadas: o primeiro é formado por entidades que apresentam fortes indícios de terem sido criadas exclusivamente com o propósito de praticar fraudes e segundo grupo inclui aquelas com indícios de pagamento de propina a agentes públicos federais.

Lista de associações