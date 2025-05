INSS avisará aposentados que tiveram descontos na próxima terça

De acordo com integrantes do governo, a ideia era que o Executivo arcasse com as despesas e buscasse o ressarcimento futuro junto às entidades fraudadoras, por meio do Orçamento do Executivo. Também avaliava fazer o ressarcimento de uma única vez ao beneficiário, seguindo um cronograma pré-definido.

Em um dos primeiros atos no comando do INSS, Gilberto Waller Junior suspendeu de forma cautelar a oferta do serviço de antecipação de parcela dos benefícios de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários pelo banco PicPay dentro do programa INSS Vale+.

De acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União, na quarta-feira (7), há "farta documentação", em especial denúncias de segurados, de que as regras do programa não foram obedecidas pelo PicPay.