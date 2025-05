Leão 14: O que significa a escolha de nome do novo papa?

Em seu primeiro discurso, o norte-americano Robert Prevost surpreende ao adotar o nome Leão XIV, colocando-se simbolicamente como herdeiro do papa Leão XIII, que marcou a história da Igreja no século 19 com sua doutrina social e defesa dos trabalhadores.

O novo papa, Robert Prevost, anunciou nesta quinta-feira (8) que adota o nome Leão XIV, em homenagem direta a Leão XIII, pontífice que comandou a Igreja no século XIX, entre 1878 e 1903 e é lembrado principalmente pela encíclica Rerum Novarum, considerada o marco inaugural da doutrina social católica. A escolha de um nome há mais de um século fora do radar papal surpreendeu e foi lida como um gesto carregado de significado.