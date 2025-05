'Precisamos ser uma igreja que constrói pontes', diz Leão XIV

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina por volta das 13h (horário de Brasília), após dois dias de conclave. O anúncio oficial foi feito pelo cardeal protodiácono sob os tradicionais dizeres “Habemus Papam”. Na Praça São Pedro, uma multidão celebrou a escolha com orações e aplausos.

Nascido em Chicago e ex-missionário no Peru, Prevost ocupava até então um dos cargos mais influentes do Vaticano como prefeito do Dicastério para os Bispos. Sua trajetória combina experiência pastoral com atuação direta junto a comunidades pobres e indígenas.

A bênção Urbi et Orbi foi dada pouco depois, marcando o início de um novo pontificado com apelo forte à caridade, ao diálogo e à presença ativa da Igreja nas periferias do mundo.