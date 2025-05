1ª votação do Conclave termina com fumaça preta; AO VIVO

A primeira rodada de votações do conclave terminou sem consenso entre os cardeais reunidos na Capela Sistina. Por volta das 16h desta quarta-feira (7), no horário de Brasília, fumaça preta começou a sair da chaminé instalada no teto da capela -- sinal inequívoco de que nenhum dos 133 cardeais-eleitores obteve os dois terços dos votos necessários para ser escolhido como o novo papa.

Leia mais: Entenda os termos usados quando a Igreja escolhe um novo papa

Conclave começa nesta 4ª; confira a programação; VÍDEO