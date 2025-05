Conclave começa nesta 4ª; confira a programação; VÍDEO

Na quinta-feira (8), os trabalhos começam cedo: às 7h45, os cardeais seguem para a Capela Paulina, onde celebram a missa e as Laudes às 8h15. Às 9h15, haverá a oração da Hora Média (Terça) na Capela Sistina, seguida do início das votações. Conforme informado, a primeira fumaça branca — sinal da escolha de um novo Pontífice — poderá surgir por volta das 10h30 ou após o meio-dia. À tarde, as votações recomeçam às 16h30, e, se houver definição, a fumaça branca poderá ser vista por volta das 17h30. Caso contrário, a fumaça preta indicará ausência de consenso por volta das 19h.

A programação do Conclave que elegerá o novo Papa foi detalhada nesta terça-feira (6) pelo Vaticano. Os cardeais eleitores iniciam oficialmente o processo na tarde de amanhã (7, horário local), após a celebração da Missa "Pro eligendo Pontifice", marcada para as 10h (5h no horário de Brasília), na Basílica de São Pedro. Às 15h45 (10h45 no Brasil), os 130 cardeais com direito a voto deixarão a Casa Santa Marta rumo ao Palácio Apostólico, onde será realizado o Conclave.

O dia será encerrado com a oração das Vésperas na Capela Sistina. Os cardeais retornam à Casa Santa Marta às 19h30.

Reflexão sobre qualidades do futuro papa

Na véspera do início do Conclave, foi realizada a 12ª e última Congregação Geral dos Cardeais, com a presença de 173 membros do Colégio Cardinalício. Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, foram feitas 26 intervenções ao longo da manhã, com reflexões sobre os desafios da Igreja e o perfil desejado para o novo Papa.

Entre os pontos destacados, os cardeais enfatizaram a importância de que o futuro Pontífice seja um pastor próximo do povo, construtor de pontes e comprometido com as reformas iniciadas por Francisco. Foram abordados temas como o combate aos abusos, a renovação da Cúria Romana, sinodalidade, paz mundial, cuidado com a criação e liberdade religiosa.