Entenda os termos usados quando a Igreja escolhe um novo papa

Missa celebrada antes do início do conclave, pedindo a inspiração divina para a escolha do novo papa. É presidida pelo decano do Colégio de Cardeais e aberta ao público.

Colégio de Cardeais / Cardeais Eleitores

O colégio é o conjunto dos cardeais da Igreja. Apenas os que têm menos de 80 anos no início da Sede Vacante podem votar no conclave. Atualmente, esse grupo é chamado de cardeais eleitores.

Decano do Colégio de Cardeais

É o cardeal mais experiente entre os membros. Ele preside a missa inicial e, após a eleição, é quem pergunta ao eleito se aceita o cargo e qual nome deseja adotar.