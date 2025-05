Derrota para o Grêmio afunda Santos na tabela

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na tarde deste domingo (4), em partida disputada na Arena, em Porto Alegre, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Cristian Oliveira aos 31 minutos do segundo tempo. Com a primeira vitória sob comando de Mano Menezes, o Grêmio permanece momentaneamente na 12º posição do Campeonato Brasileiro. O Imortal volta a jogar na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Club Atlético Grau, no Peru, pela Sul-Americana.

Com a derrota, o Santos ocupa provisoriamente a 19ª posição no Campeonato Brasileiro e fica na zona do rebaixamento. O Peixe retorna aos gramados no próximo dia 12, quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, em mais uma partida válida pelo Brasileirão.