'Lei do Ex': contra o Flamengo, Gabigol decide e Cruzeiro vence

Já quando Kaio Jorge fez o gol para o Cruzeiro, Gabigol vibrou bastante do banco de reservas. Logo em seguida, passou instruções para o técnico Leonardo Jardim.

Ele entrou aos 42 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Pereira. Logo no primeiro lance, tentou um chute a gol, que bateu na zaga. O atacante parecia que não teria outra oportunidade para fazer algo, até que Eduardo sofreu pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. Gabigol foi para a cobrança, teve o pênalti defendido, mas fez no rebote.

O jogador não comemorou o gol, mas após a partida extravasou bastante. O atacante interagiu com a torcida do Cruzeiro, cantou e dançou. Tudo isso com a camisa do Flamengo que ele trocou com Erick Pulgar e que estava amarrada nas costas.