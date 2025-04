Funeral do Papa Francisco é transmitido ao vivo; ASSISTA

A cerimônia é transmitida ao vivo no site oficial vaticannews.va, bem como no canal do YouTube e página do Facebook do Vatican Media. A transmissão contará com comentários em inglês e deverá se estender até aproximadamente 9h (horário de Brasília).

Estão confirmadas delegações de pelo menos 130 países e organizações internacionais, incluindo monarcas, chefes de Estado e de governo. Mais de 4 mil jornalistas se credenciaram para acompanhar a despedida do 266º papa da Igreja Católica.