22 de dezembro de 2025
EM ESTADO GRAVE

Bebê é internado com ecstasy e metanfetamina no sangue

Por | da Rede Sampi
Tempo de leitura: 1 min
Um bebê de 11 meses foi internado em estado grave após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã de sábado (20), em Florianópolis. Exames confirmaram a presença de ecstasy (MDMA) e metanfetamina no organismo da criança.

Segundo a Polícia Militar, o casal responsável pediu socorro no Centro da capital. Ao chegar ao hospital, o bebê apresentava convulsões, rebaixamento de consciência e pupilas dilatadas. Ele ficou cerca de 10 minutos em parada cardiorrespiratória, foi reanimado e encaminhado à UTI.

A equipe médica apontou indícios de negligência, incluindo falta às consultas regulares de acompanhamento. Apesar de negarem a administração de drogas, profissionais relataram que o homem aparentava estar sob efeito de substâncias no atendimento. O Conselho Tutelar foi acionado.

Com base nos indícios, os responsáveis foram presos e encaminhados à delegacia. O caso é investigado como tentativa de homicídio, e o casal permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do SBT News

