Dois irmãos de quatro anos morreram afogados na noite de sábado (20) durante festa de família em uma chácara alugada em Dracena, no interior de São Paulo. As crianças brincavam na área da piscina quando entraram na água e começaram a se afogar.

Um parente percebeu a situação e pediu ajuda. Um homem que passava pelo local auxiliou no resgate e tentou reanimar uma das vítimas. Os irmãos foram levados ao hospital, com atendimento assumido pelo Corpo de Bombeiros no caminho, mas não resistiram. As mortes foram confirmadas no Pronto Atendimento Municipal.

Os corpos foram encaminhados ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do afogamento.