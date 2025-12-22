Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. A atriz e o cantor comunicaram a separação nesta segunda-feira (22)via postagem conjunta nas redes sociais, colocando ponto final a um relacionamento que durou quase cinco anos.
No texto, os dois reforçam que a decisão foi tomada em comum acordo e com maturidade. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz”, afirmam, destacando que o término não foi motivado por um único fator e aconteceu de forma respeitosa.
O casal havia assumido o romance em julho de 2021 e, desde então, costumava trocar declarações públicas. No mesmo ano do início do namoro, Diogo lançou a música “Flor de Caña”, inspirada em Paolla.
Confira a íntegra da mensagem divulgada pelos dois:
“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.
Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.
Com amor, Paolla e Diogo.”