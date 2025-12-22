Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não estão mais juntos. A atriz e o cantor comunicaram a separação nesta segunda-feira (22)via postagem conjunta nas redes sociais, colocando ponto final a um relacionamento que durou quase cinco anos.

No texto, os dois reforçam que a decisão foi tomada em comum acordo e com maturidade. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz”, afirmam, destacando que o término não foi motivado por um único fator e aconteceu de forma respeitosa.

O casal havia assumido o romance em julho de 2021 e, desde então, costumava trocar declarações públicas. No mesmo ano do início do namoro, Diogo lançou a música “Flor de Caña”, inspirada em Paolla.