POLÊMICA DO CHINELO

Direita implica com comercial das Havaianas e pede boicote

Na peça publicitária, a atriz de Ainda Estou Aqui brinca com a expressão “não começar o ano com o pé direito”.
O novo comercial das Havaianas virou alvo de críticas de políticos e militantes da direita nesse domingo (21). Estrelada por Fernanda Torres, a campanha foi interpretada por bolsonaristas como provocação ideológica e gerou até convocação de boicote à marca.

Na peça publicitária, a atriz de Ainda Estou Aqui brinca com a expressão “não começar o ano com o pé direito”, sugerindo que o importante é seguir com os dois pés, sem depender de sorte. A fala foi lida por críticos como indireta política.

Nas redes sociais, parlamentares levaram a séerio. O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) afirmou que a marca faz “campanha política explícita” e incentivou o consumo de concorrentes. Já o vereador Rubinho Nunes (União-SP) disse que a Havaianas “assumiu viés ideológico” e atacou a escolha de Fernanda Torres na campanha.

A vereadora Mariana Lescank (PP-RS) também criticou a marca, associando a empresa e a atriz a pautas de esquerda e defendendo alternativas no mercado. Até o momento, a Havaianas não se manifestou.

