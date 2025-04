Entenda passo a passo o que acontece após a morte de Francisco

Durante esse período, os chefes dos dicastérios da Cúria Romana renunciam automaticamente, com exceção de alguns cargos que seguem ativos para garantir o funcionamento do Vaticano, como o Camerlengo e o Penitenciário-Mor.

Com a cadeira de São Pedro vaga, a administração da Igreja passa ao Colégio de Cardeais, que tem poderes limitados — apenas para decisões urgentes e preparativos para o conclave. Os cardeais também assumem temporariamente o governo do Estado da Cidade do Vaticano. No entanto, assuntos que cabiam exclusivamente ao Papa não podem ser tratados.

A eleição do novo Papa ocorre no Conclave, realizado na Capela Sistina, com rígidas normas de sigilo e segurança. Apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Atualmente, o Colégio conta com 135 cardeais eleitores, embora o limite previsto seja de 120.

Todos os votos devem ser secretos e realizados em cédulas. Antigas formas de eleição — como por aclamação ou por compromisso — foram abolidas. Para que a escolha seja válida, é necessário o apoio de dois terços dos cardeais presentes.

Se após diversas rodadas de votação nenhum nome atingir essa maioria, o processo pode ser pausado para oração e reflexão. O ciclo se repete até que o consenso seja alcançado.

Preparativos e cerimônia