Obrigado por voltar à Praça: as últimas horas do papa Francisco

Entre os últimos gestos e palavras do Papa Francisco, destacou-se um agradecimento comovente ao seu assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strappetti, por tê-lo encorajado a retornar à Praça São Pedro no Domingo de Páscoa, após a bênção Urbi et Orbi. “Obrigado por me trazer de volta à Praça”, disse o Pontífice, em referência ao giro final no papamóvel, que marcou sua despedida pública.

Após esse momento, ele descansou à tarde, jantou com tranquilidade e, ao amanhecer do dia seguinte, sofreu um derrame cerebral, entrou em coma e, em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória irreversível.