Congresso pretende proibir tratamentos de transição para menores

De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, a resolução do CFM ameaça a autonomia médica e impõe barreiras no acesso à saúde para crianças e adolescentes trans. Esses analistas também dizem que os PLs no Congresso contribuem para um ambiente de perseguição que pode fragilizar ainda mais as instituições de cuidado.

"Há muitos dados e bases científicas que tornam evidente que o bloqueio puberal, quando realizado com acompanhamento profissional e participação da família, é a prática mais recomendada. A mesma coisa pode-se dizer do acesso de jovens a partir dos 16 anos ao cuidado hormonal", diz Marco Aurélio Máximo Prado, professor do Departamento de Psicologia da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+ da instituição.

"Negar este acesso vai produzir sofrimento mental e empurrar as pessoas para a clandestinidade, para procurar hormonização em contextos de insegurança, sem controle médico e sem boas práticas de cuidado."