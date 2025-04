Corte do Reino Unido reforça definição legal de 'mulher'

A Suprema Corte do Reino Unido decidiu, nesta quarta-feira (16), que a definição legal de “mulher” na Lei da Igualdade de 2010 se refere exclusivamente ao sexo biológico, o que exclui mulheres trans do conceito jurídico. A decisão foi unânime e marca um novo capítulo no debate sobre direitos de pessoas trans no país.

Leia mais: Mulher admite jogar fraldas sujas e espalhar fezes em creches

O caso foi movido por um grupo escocês contrário à inclusão de mulheres trans em cotas destinadas a mulheres em conselhos diretivos. A Suprema Corte entendeu que equiparar o gênero legal ao sexo biológico traria incoerências na aplicação da lei.