Nubank, PagBank, C6 Bank vão acabar? Entenda proposta do BC

Algumas fintechs brasileiras usam "bank" no nome, como Nubank, C6 Bank, PagBank, Next, Will Bank e Zro Bank, entre outras. O Banco Central (BC) tem proposto uma regra que proíbe o uso de "banco" ou "bank" em nomes de fintechs que não são bancos, o que poderia afetar algumas destas empresas.

A proposta está em consulta pública e vale para nomes comerciais, marcas e até domínios de internet.